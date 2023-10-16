Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Дридгер Анна Исааковна
Дридгер Анна Исааковна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1878
Дата смерти
30.05.1913
Пол
Женский
Отец
Дридгер Исаак
1857 г.р.
Мать
Дридгер (Кларен) Анна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1878
Отец:
Дридгер Исаак
Мать:
Дридгер Анна
Смерть
30.05.1913
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия