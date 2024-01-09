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Петик Никита Терентьевич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петичек Терентий

Мать: Петичек Пелагея Ерофеевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Ефросиния Калениковна

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Петик Яков Викулов/Никитич

Мать ребёнка: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петик Андрей Никитич

Мать ребёнка: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1791

Сын: Петик Петр Никитич

Мать ребёнка: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Петик Василий Никитич

Мать ребёнка: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1797

Сын: Петик Никифор Никитич

Мать ребёнка: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
1817
Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428

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