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Петик Ефросиния Калениковна

Место рождения

Подворки, Харківська область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Подворки, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 о. 141 д. 104. лл.1020об-1021
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Петик Яков Викулов/Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петик Андрей Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1791

Сын: Петик Петр Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Петик Василий Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1797

Сын: Петик Никифор Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно

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