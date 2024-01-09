Петик Ефросиния Калениковна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАХО. Ф. 31 о. 141 д. 104. лл.1020об-1021
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: Петик Яков Викулов/Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петик Андрей Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1791
Сын: Петик Петр Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Петик Василий Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Петик Никита Терентьевич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно