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Петик Никифор Никитич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Петик Никита Терентьевич

Мать: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Петик Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001 ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Петик Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петик Улиана Никифоровна

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петик Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петик Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Петик Варвара Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Смерть
Неизвестно

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