Петик Яков Викулов/Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетик Яков Викулов/Никитич

Петик Яков Викулов/Никитич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

10.08.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Петик Никита Терентьевич

Мать: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Петик Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1811

Сын: Питиков Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Петик Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петик Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1816

Сын: Питиков Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Питиков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
10.08.1847 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 3. л. 205об.-206
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close