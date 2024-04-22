Петик Яков Викулов/Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти10.08.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1785
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Петик Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1811
Сын: Питиков Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Петик Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Мать ребёнка: Петик Прасковья Федоровна
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
10.08.1847 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 3. л. 205об.-206