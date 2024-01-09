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Петик Петр Никитич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Петик Никита Терентьевич

Мать: Петик Ефросиния Калениковна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Никита Петрович

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Петик Доминикия Петровна

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петик Параскева Петровна

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Петик Ирина Петровна

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1832

Сын: Петик Семен Петрович

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петик Максим Петрович

Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428

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