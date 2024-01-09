Петик Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петик Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Петик Доминикия Петровна
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Петик Параскева Петровна
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Петик Ирина Петровна
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петик Семен Петрович
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Петик Анна Михайловна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428