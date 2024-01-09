Петичек Пелагея Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петичек Пелагея Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Петик Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Петичек Терентий

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1759

Сын: Петик Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Петичек Терентий

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1761

Сын: Петик Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Петичек Терентий

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Петик Федосия Терентьевна

Отец ребёнка: Петичек Терентий

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Петик Мелания Терентьевна

Отец ребёнка: Петичек Терентий

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.1020об-1021
Смерть
1794
Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. л. 120об-121

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