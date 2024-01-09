Петичек Пелагея Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 292. Л. 427об.-428 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петик Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Петик Федосия Терентьевна
Отец ребёнка: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Петик Мелания Терентьевна
Отец ребёнка: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.1020об-1021
Смерть
1794
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. л. 120об-121