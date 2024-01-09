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Петик Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Петичек Терентий

Мать: Петичек Пелагея Ерофеевна

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Матрона Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Петик Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Петик Матрона Пантелеймоновна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петик Корней Иванович

Мать ребёнка: Петик Матрона Пантелеймоновна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Петик Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Петик Евдокия

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Петик Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Петик Евдокия

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
1828
Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429

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