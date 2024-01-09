Петик Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петик Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Петик Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Петик Матрона Пантелеймоновна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Петик Матрона Пантелеймоновна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Петик Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Петик Евдокия
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Петик Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Петик Евдокия
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
1828
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429