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Петик Корней Иванович

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Петик Иван Терентьевич

Мать: Петик Матрона Пантелеймоновна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Петик Параскева Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петик Иван Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
1822
Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Петик Пелагея Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429

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