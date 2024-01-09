Петик Корней Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Петик Параскева Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петик Иван Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
1822
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Петик Пелагея Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429