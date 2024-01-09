Петик Матрона Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Петик Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Петик Иван Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Петик Иван Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно