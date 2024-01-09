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Петик Матрона Пантелеймоновна

Место рождения

Пересечное, Харківська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Пересечное, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Петик Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Петик Иван Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петик Корней Иванович

Отец ребёнка: Петик Иван Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно

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