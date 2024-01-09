Петик Николай Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетик Николай Терентьевич

Петик Николай Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петичек Терентий

Мать: Петичек Пелагея Ерофеевна

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Улиана Яковлевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Петик Никита Николаевич

Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Петик Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Петик Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Смерть
1833
Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429

Мы используем куки для улучшения работы сайта.