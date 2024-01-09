Петик Николай Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Петичек Терентий
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петик Улиана Яковлевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Петик Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Петик Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Петик Улиана Яковлевна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Смерть
1833
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429