Петик Улиана Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. л.120об.-121
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Петик Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Петик Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Смерть
Неизвестно