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Петик Улиана Яковлевна

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. л.120об.-121
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Петик Никита Николаевич

Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Петик Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Петик Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Петик Николай Терентьевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121
Смерть
Неизвестно

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