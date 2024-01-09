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Петик Никита Николаевич

Место рождения

Полевая, Харківська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Петик Николай Терентьевич

Мать: Петик Улиана Яковлевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петик Марфа Евтифеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Петр Никитич

Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1828

Сын: Петик Семен Никитич

Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1832

Сын: Петик Трофим Никитич

Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
Неизвестно

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