Петик Никита Николаевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Петик Николай Терентьевич
Мать: Петик Улиана Яковлевна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об.-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петик Марфа Евтифеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петик Петр Никитич
Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петик Семен Никитич
Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петик Трофим Никитич
Мать ребёнка: Петик Марфа Евтифеевна
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
Неизвестно