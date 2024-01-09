Петик Марфа Евтифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петик Петр Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петик Семен Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петик Трофим Никитич
Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
Неизвестно