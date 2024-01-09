Петик Марфа Евтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетик Марфа Евтифеевна

Петик Марфа Евтифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Никита Николаевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Петр Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1828

Сын: Петик Семен Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Рождение ребёнка
1832

Сын: Петик Трофим Никитич

Отец ребёнка: Петик Никита Николаевич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 428об-429
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.