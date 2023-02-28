Гарбунов Сергей Евсеевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1837
Дата смерти25.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1837
Рождение ребёнка
05.10.1863
Рождение ребёнка
10.06.1865
Сын: Гарбунов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
01.12.1867
Рождение ребёнка
11.06.1871
Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
12.01.1874
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
08.12.1876
Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
01.04.1880
Сын: Гарбунов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
17.08.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1903