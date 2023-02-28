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Гарбунов Сергей Евсеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1837

Дата смерти

25.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1837

Отец: Гарбунов Евсей Филлипович

Мать: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1863

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1865

Сын: Гарбунов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1871

Сын: Гарбунов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1876

Сын: Гарбунов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Гарбунов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1882

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Степанида Гавриловна

Смерть
25.01.1903
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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