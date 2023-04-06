Гарбунова (Володина) Степанида Гавриловна
Место рождения
Дата рождения10.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1837
Рождение ребёнка
05.10.1863
Рождение ребёнка
10.06.1865
Сын: Гарбунов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
01.12.1867
Рождение ребёнка
11.06.1871
Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
12.01.1874
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
08.12.1876
Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
01.04.1880
Сын: Гарбунов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич
Рождение ребёнка
17.08.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно