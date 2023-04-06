Гарбунова (Володина) Степанида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбунова (Володина) Степанида Гавриловна

Гарбунова (Володина) Степанида Гавриловна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1837

Отец: Володин Гаврила Александрович

Мать: Володина Просковья Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1863

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1865

Сын: Гарбунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1871

Сын: Гарбунов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1876

Сын: Гарбунов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Гарбунов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1882

Сын: Гарбунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Сергей Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Сергей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close