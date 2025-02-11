Гарбунов Фёдор Сергеевич
мужской, родился 11.06.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 20.09.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Сергей Евсеевич18.10.1837 г.р.
МатьГарбунова (Володина) Степанида Гавриловна10.11.1837 г.р.
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Место
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Рождение
11.06.1871
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.09.1871
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область