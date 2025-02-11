Гарбунов Фёдор Сергеевич 11.06.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунов Фёдор Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.06.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 20.09.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Сергей Евсеевич18.10.1837 г.р.
Мать
Гарбунова (Володина) Степанида Гавриловна10.11.1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1871

Отец: Гарбунов Сергей Евсеевич

Мать: Гарбунова (Володина) Степанида Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
20.09.1871
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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