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Котова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1832

Отец: Котов Иван Григорьевич

Мать: Котова Мелания Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.08.1832
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: брат Иванов Герасим и сестра его девица Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
25.01.1853

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1854

Сын: Котов Федор Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Смолина Пелагия Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Сын: Котов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Смольникова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1875

Сын: Котов Степан Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Семен Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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