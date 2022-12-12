Котова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1832
Отец: Котов Иван Григорьевич
Мать: Котова Мелания Федоровна
Крещение
15.08.1832
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: брат Иванов Герасим и сестра его девица Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
25.01.1853
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
18.06.1854
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Смолина Пелагия Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Смольникова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно