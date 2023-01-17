(Котова) Устина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Семен Гавриилович
Мать: Котова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Холкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Холкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Холкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холкин Иван
Смерть
Неизвестно