(Котова) Устина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котова) Устина Семеновна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Семен Гавриилович

Мать: Котова Евдокия Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Холкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Холкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Холкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холкин Иван

Смерть
Неизвестно
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