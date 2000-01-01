Холкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холкин Иван

Мать: Устина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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