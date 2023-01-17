(Котова) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Котов Семен Гавриилович
Мать: Котова Евдокия Ивановна
Крещение
25.01.1880
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула мещанин Григорий Родионов Смолин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно