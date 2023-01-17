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(Котова) Александра Семеновна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Котов Семен Гавриилович

Мать: Котова Евдокия Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1880
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула мещанин Григорий Родионов Смолин
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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