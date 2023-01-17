Смолина (Котова) Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина (Котова) Пелагия Семеновна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Котов Семен Гавриилович

Мать: Котова Евдокия Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1879

Муж: Смолин Григорий Родионович

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Дер. Бол. Пещер Петр Харин | Гор. Сарапула мещ. Ефим Фирстов | По невесте | Семен Щипицын | Дер. Доунака Ефим Стерхов
Смерть
Неизвестно
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