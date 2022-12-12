(Котова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1853
Отец: Котов Семен Гавриилович
Мать: Котова Евдокия Ивановна
Крещение
07.02.1853
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Села Яромаскаго удельный крестьянин Иван Иванов Котов
Смерть
Неизвестно