(Котова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Мария Семеновна

(Котова) Мария Семеновна

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1853

Отец: Котов Семен Гавриилович

Мать: Котова Евдокия Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1853
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Села Яромаскаго удельный крестьянин Иван Иванов Котов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close