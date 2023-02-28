Смольникова (Котова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольникова (Котова) Анна Семеновна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Котов Семен Гавриилович

Мать: Котова Евдокия Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ипатиевна

Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Смольников Иван Ипатиевич

Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Николай

Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольников Ипатий Демидович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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