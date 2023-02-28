Смольникова (Котова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Котов Семен Гавриилович
Мать: Котова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ипатиевна
Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смольников Иван Ипатиевич
Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольников Николай
Отец ребёнка: Смольников Ипатий Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно