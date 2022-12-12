Смольников Ипатий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Ипатий Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ипатиевна

Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Смольников Иван Ипатиевич

Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Николай

Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольникова Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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