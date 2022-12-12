Смольников Ипатий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ипатиевна
Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смольников Иван Ипатиевич
Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольников Николай
Мать ребёнка: Смольникова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно