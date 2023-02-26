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Громова Акилина Павлова

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

05.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1822

Отец: Павел Ильин

Мать: Анисия Ананьева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.10.1839

Муж: Громов Яков Артамонов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1845

Сын: Громов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Громов Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов

Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1853

Сын: Громов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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