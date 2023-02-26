Громова Акилина Павлова
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения05.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1822
Отец: Павел Ильин
Мать: Анисия Ананьева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.10.1839
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1845
Сын: Громов Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1853
Сын: Громов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Громов Яков Артамонов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно