Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Павел Ильин

Мать: Анисия Ананьева

Смерть
Неизвестно
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