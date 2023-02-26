Анисия Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти25.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ананий Петров
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1819
Сын: Ефимий Павлов
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1822
Дочь: Громова Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1824
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егор Павлов
Отец ребёнка: Павел Ильин
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1830
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1832
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
Рождение ребёнка
10.11.1835
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1839
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Ильин
Смерть
25.11.1866
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.