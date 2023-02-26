Анисия Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ананьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ананий Петров

Мать: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
08.10.1819

Сын: Ефимий Павлов

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1822

Дочь: Громова Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1824

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Егор Павлов

Отец ребёнка: Павел Ильин

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1830

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1832

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

Рождение ребёнка
10.11.1835

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1839

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Ильин

Смерть
25.11.1866
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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