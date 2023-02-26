Гавриил Ананьев
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения13.07.1801
Дата смерти07.12.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1801
Отец: Ананий Петров
Мать: Екатерина Иванова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823
Сын: Аким Гаврилов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Матрона Гаврилова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Гавриилова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
Рождение ребёнка
25.06.1839
Дочь: Феврония Гаврилова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1841
Дочь: Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843
Сын: Павел Гаврилов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1845
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Григорьева)
Смерть
07.12.1857
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удушья