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Гавриил Ананьев

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

13.07.1801

Дата смерти

07.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1801

Отец: Ананий Петров

Мать: Екатерина Иванова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Аким Гаврилов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Матрона Гаврилова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Гавриилова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

Рождение ребёнка
25.06.1839

Дочь: Феврония Гаврилова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1841

Дочь: Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843

Сын: Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1845

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Григорьева)

Смерть
07.12.1857
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удушья
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