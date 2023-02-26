Аким Гаврилов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения02.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.09.1823
Отец: Гавриил Ананьев
Мать: Анна (Григорьева)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1843
Жена: Надежда (Феофилактова)
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1847
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1859
Сын: Евсевий Акимов
Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.