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Аким Гаврилов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

02.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1823

Отец: Гавриил Ананьев

Мать: Анна (Григорьева)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1843

Жена: Надежда (Феофилактова)

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1847

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1859

Сын: Евсевий Акимов

Мать ребёнка: Надежда (Феофилактова)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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