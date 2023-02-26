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Надежда (Феофилактова)

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

09.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1823

Отец: Феофилакт (Филат) Васильев

Мать: Ирина Саввина

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1843

Муж: Аким Гаврилов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1847

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Аким Гаврилов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Аким Гаврилов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1859

Сын: Евсевий Акимов

Отец ребёнка: Аким Гаврилов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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