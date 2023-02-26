Надежда (Феофилактова)
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения09.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1823
Отец: Феофилакт (Филат) Васильев
Мать: Ирина Саввина
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1843
Муж: Аким Гаврилов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1847
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Аким Гаврилов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Гаврилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1859
Сын: Евсевий Акимов
Отец ребёнка: Аким Гаврилов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно