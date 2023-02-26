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Михаил (Филатов)

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

05.01.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1815

Отец: Феофилакт (Филат) Васильев

Мать: Ирина Саввина

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.09.1835

Жена: Александра Харлампиева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Александра Харлампиева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1846

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Александра Харлампиева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851

Сын: Африкан Михайлов

Мать ребёнка: Александра Харлампиева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Александра Харлампиева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1853

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Александра Харлампиева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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