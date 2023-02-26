Михаил (Филатов)
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения05.01.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1815
Отец: Феофилакт (Филат) Васильев
Мать: Ирина Саввина
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.09.1835
Жена: Александра Харлампиева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Александра Харлампиева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1846
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Александра Харлампиева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1851
Сын: Африкан Михайлов
Мать ребёнка: Александра Харлампиева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Александра Харлампиева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1853
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Александра Харлампиева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно