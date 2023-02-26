Пётр Михайлов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения28.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1843
Отец: Михаил (Филатов)
Мать: Александра Харлампиева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.?.1867
Жена: Анна Стефанова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно