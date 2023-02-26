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Пётр Михайлов

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

28.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

До 1801 г.р.

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1843

Отец: Михаил (Филатов)

Мать: Александра Харлампиева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.?.1867

Жена: Анна Стефанова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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