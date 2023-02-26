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Феофилакт (Филат) Васильев

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

22.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Василий

Мать: Аксинья (Ксения) Евсеева

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1794

Сын: Автомон Филатов

Мать ребёнка: Устиния Кондратова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.07.1804

Жена: Ирина Саввина

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Феофилактова

Мать ребёнка: Ирина Саввина

Рождение ребёнка
05.01.1815

Сын: Михаил (Филатов)

Мать ребёнка: Ирина Саввина

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яков (Филатов)

Мать ребёнка: Ирина Саввина

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1823

Дочь: Надежда (Феофилактова)

Мать ребёнка: Ирина Саввина

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Феофилактов

Мать ребёнка: Ирина Саввина

Смерть
22.01.1836
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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