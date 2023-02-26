Феофилакт (Филат) Васильев
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти22.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Василий
Мать: Аксинья (Ксения) Евсеева
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1794
Сын: Автомон Филатов
Мать ребёнка: Устиния Кондратова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.07.1804
Жена: Ирина Саввина
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Феофилактова
Мать ребёнка: Ирина Саввина
Рождение ребёнка
05.01.1815
Сын: Михаил (Филатов)
Мать ребёнка: Ирина Саввина
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яков (Филатов)
Мать ребёнка: Ирина Саввина
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1823
Дочь: Надежда (Феофилактова)
Мать ребёнка: Ирина Саввина
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Феофилактов
Мать ребёнка: Ирина Саввина
Смерть
22.01.1836
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды