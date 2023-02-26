Аксинья (Ксения) Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1766
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Феофилакт (Филат) Васильев
Отец ребёнка: Василий
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно