Аксинья (Ксения) Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1766

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Феофилакт (Филат) Васильев

Отец ребёнка: Василий

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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