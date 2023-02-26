Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Соломонида
Отец ребёнка: Герасим Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Афиногенов
Смерть
Неизвестно