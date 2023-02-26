Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Соломонида

Отец ребёнка: Герасим Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Афиногенов

Смерть
Неизвестно
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