Герасим Афиногенов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1760
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Афиноген Иванов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Соломонида
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Смерть
1788
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.