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Герасим Афиногенов

Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1760

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Афиноген Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Соломонида

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Смерть
1788
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.