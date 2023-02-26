Афиноген Иванов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1733
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1758
Сын: Леонтий Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760
Сын: Герасим Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семён Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фёдор Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Илларион Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Никифор Афиногенов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1784
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.