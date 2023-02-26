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Афиноген Иванов

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1733

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1758

Сын: Леонтий Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Герасим Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1765

Сын: Семён Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Фёдор Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Илларион Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Никифор Афиногенов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1784
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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