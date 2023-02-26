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Леонтий Афиногенов

Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1758

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Афиноген Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Аким Леонтиев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Фёдорова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Борис Леонтиев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Фёдорова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Фёдорова

Смерть
1790
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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