Леонтий Афиногенов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1758
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Афиноген Иванов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Аким Леонтиев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Борис Леонтиев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.