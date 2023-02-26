Авдотья (Евдокия) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Фёдорова

Место рождения

сельцо Коростылево Калужской губ.

Дата рождения

1758

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Коростылево Калужской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Аким Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Афиногенов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Борис Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Афиногенов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Афиногенов

Смерть
1788
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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