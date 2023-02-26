Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Место рождениясельцо Коростылево Калужской губ.
Дата рождения1758
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Аким Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Афиногенов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Борис Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Афиногенов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Афиногенов
Смерть
1788
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.