Семён Афиногенов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1765
Дата смерти13.07.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Афиноген Иванов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1785
Сын: Афанасий Семёнов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1796
Дочь: Домника Семёнова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1802
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1805
Сын: Владимир Семёнов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
13.07.1823
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки