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Семён Афиногенов

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

13.07.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Афиноген Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Аристархова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1785

Сын: Афанасий Семёнов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1796

Дочь: Домника Семёнова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1802

Сын: Семёнов Илларион Семёнов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1805

Сын: Владимир Семёнов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
13.07.1823
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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