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Иван Семёнов

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Семён Афиногенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Васильева

Рождение ребёнка
25.07.1806

Сын: Антоний Иванов

Мать ребёнка: Параскева Пеирова

Бракосочетание
?.10.1806

Жена: Параскева Пеирова

Рождение ребёнка
01.02.1819

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Параскева Пеирова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иванов

Мать ребёнка: Параскева Пеирова

Смерть
Неизвестно

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