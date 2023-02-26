Иван Семёнов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Семён Афиногенов
Рождение ребёнка
25.07.1806
Сын: Антоний Иванов
Мать ребёнка: Параскева Пеирова
Бракосочетание
?.10.1806
Жена: Параскева Пеирова
Рождение ребёнка
01.02.1819
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Параскева Пеирова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иванов
Мать ребёнка: Параскева Пеирова
Смерть
Неизвестно