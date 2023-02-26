Параскева Пеирова
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1806
Сын: Антоний Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.10.1806
Муж: Иван Семёнов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1819
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно