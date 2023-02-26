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Параскева Пеирова

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

1806 г.р.
1819 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1806

Сын: Антоний Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.10.1806

Муж: Иван Семёнов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1819

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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