Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1785
Сын: Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1796
Дочь: Домника Семёнова
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1802
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1805
Сын: Владимир Семёнов
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Афиногенов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно