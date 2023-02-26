Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1785

Сын: Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1796

Дочь: Домника Семёнова

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1802

Сын: Семёнов Илларион Семёнов

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1805

Сын: Владимир Семёнов

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Афиногенов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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