Семёнов Илларион Семёнов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения21.10.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1802
Отец: Семён Афиногенов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
20.07.1818
Жена: Семёнова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семёнов Трофим Илларионов
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833
Дочь: Елена Илларионова
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1835
Сын: Семёнов Гавриил Илларионов
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1839
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1840
Дочь: Ефросиния Илларионова
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1843
Дочь: Агапия Илларионова
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1844
Сын: Семёнов Николай Илларионов
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1846
Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно