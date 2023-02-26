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Семёнов Илларион Семёнов

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

21.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1802

Отец: Семён Афиногенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
20.07.1818

Жена: Семёнова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Семёнов Трофим Илларионов

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833

Дочь: Елена Илларионова

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1835

Сын: Семёнов Гавриил Илларионов

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1839

Сын: Семёнов Павел Илларионов

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1840

Дочь: Ефросиния Илларионова

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1843

Дочь: Агапия Илларионова

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1844

Сын: Семёнов Николай Илларионов

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1846

Сын: Семёнов Пётр Илларионов

Мать ребёнка: Семёнова Анна Фёдорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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