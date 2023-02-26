Семёнов Николай Илларионов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения14.12.1844
Дата смерти23.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1844
Отец: Семёнов Илларион Семёнов
Мать: Семёнова Анна Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.06.1845
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от поноса