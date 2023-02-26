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Семёнов Николай Илларионов

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

14.12.1844

Дата смерти

23.06.1845

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

До 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1844

Отец: Семёнов Илларион Семёнов

Мать: Семёнова Анна Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.06.1845
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от поноса