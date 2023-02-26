Афанасий Михайлов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения13.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1846
Отец: Михаил (Филатов)
Мать: Александра Харлампиева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1863
Жена: Евдокия Аввакумова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1866
Дочь: Екатерина Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Аввакумова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно