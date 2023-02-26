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Афанасий Михайлов

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

13.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1846

Отец: Михаил (Филатов)

Мать: Александра Харлампиева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1863

Жена: Евдокия Аввакумова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1866

Дочь: Екатерина Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Аввакумова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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