Анна (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Аким Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Гавриилова

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

Рождение ребёнка
25.06.1839

Дочь: Феврония Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1841

Дочь: Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843

Сын: Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1845

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Ананьев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Ананьев

Смерть
Неизвестно
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