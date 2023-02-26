Анна (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1823
Сын: Аким Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Гавриилова
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
Рождение ребёнка
25.06.1839
Дочь: Феврония Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1841
Дочь: Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1843
Сын: Павел Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1845
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Ананьев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Ананьев
Смерть
Неизвестно