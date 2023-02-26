Екатерина Иванова
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисия Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Петров
Рождение ребёнка
13.07.1801
Сын: Гавриил Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Петров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1804
Сын: Фёдор Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Петров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Яков Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Петров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Петров
Смерть
Неизвестно