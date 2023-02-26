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Екатерина Иванова

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисия Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Петров

Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Гавриил Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Петров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1804

Сын: Фёдор Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Петров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Яков Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Петров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Петров

Смерть
Неизвестно
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