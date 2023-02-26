Фёдор Ананиев
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения19.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1804
Отец: Ананий Петров
Мать: Екатерина Иванова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1822
Жена: Параскева Максимова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно