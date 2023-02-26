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Фёдор Ананиев

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

19.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1804

Отец: Ананий Петров

Мать: Екатерина Иванова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1822

Жена: Параскева Максимова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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